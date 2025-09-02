Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 83 тысячи рублей

Согласно данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная заработная плата в регионе за первое полугодие 2025 года составила 83 303 рубля.

Этот показатель несколько ниже среднеокружного уровня по Сибирскому федеральному округу, который достиг 84 138 рублей.

Как отмечают аналитики, более высокий уровень заработных плат в Красноярском крае и Иркутской области объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и применением повышенных районных коэффициентов.

Наибольший доход в Новосибирской области приносит работа в сфере информации и связи, где средняя зарплата достигает 153 961 рубля. Высокие показатели также демонстрируют финансовый сектор и страхование (129 308 рублей), добыча полезных ископаемых (97 669 рублей) и профессиональная научная деятельность (92 264 рубля).

Чуть ниже оплачивается труд в сфере транспорта и логистики (88 023 рубля). Наименьшие показатели зафиксированы в гостиничном бизнесе и общественном питании — 57 677 рублей. Статистика отражает значительный разрыв в оплате труда между различными отраслями экономики региона.

Ранее сообщалось, что рынок индивидуального строительства демонстрирует рост.