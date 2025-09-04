82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 16:43
пробки
4/10
погода
+16.7°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 16:43
пробки
4/10
погода
+16.7°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 13:44
общество

У россиян укрепился тренд на осознанное сбережение

Фото Алексея Булатова

Рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17% и достигнет 67,2 трлн рублей. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами. Стабильный прирост сбережений отражает смену финансовой культуры: потребители все реже действуют импульсивно и все чаще принимают рациональные финансовые решения. Об этом в рамках ВЭФ заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Основным драйвером остаются рублевые сбережения. По оценке экспертов, их портфель к концу года увеличится на 18%, почти до 63,5 трлн. Доля валютных накоплений сократится на 1,2% по сравнению с прошлым годом. Сам банк с начала года нарастил вложения клиентов до 11,2 трлн рублей, к концу года пассивы превысят 12 трлн рублей.

«Рост рынка на 17% за год говорит о прочно укрепившемся тренде на осознанное сбережение. Мы видим фундаментальный сдвиг: россияне отдают предпочтения вкладам даже в период снижения ключевой ставки и пока не возвращаются к потребительской модели поведения. Депозит остается сейчас базовым инструментом для формирования сбережений россиян», – прокомментировал Александр Пахомов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.