Житель Новосибирской области осужден за незаконную рубку 50 берез

В Новосибирской области вынесен приговор по делу о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона, местный житель незаконно спилил 50 берез в августе 2023 года.

Мужчина, вооружившись бензопилой, двумя этапами вырубил 32 и 18 деревьев соответственно, после чего распилил их на чурки, вывез на автомобиле ЗИЛ и реализовал населению. Общий объем уничтоженной древесины составил 34,68 кубических метра, а ущерб превысил 552 тысячи рублей.

Подсудимый признал вину лишь частично, утверждая, что спилил не более 17 деревьев. Суд назначил два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а также взыскал с него полную сумму материального ущерба. В качестве обеспечительной меры до полного возмещения ущерба арестован телефон осужденного.

