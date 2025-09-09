В Новосибирске задержан подросток за мошенничество с микрозаймами

В Новосибирске задержан 16-летний студент, подозреваемый в мошенничестве с использованием чужих персональных данных.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, подросток восстановил чужую SIM-карту, получил доступ к аккаунтам микрофинансовых организаций и оформил займы на общую сумму 19 тысяч рублей, которые переводил на свою банковскую карту.

При задержании у подозреваемого изъяли телефон, моноблок и восемь боксов для SIM-карт. Подросток полностью признал свою вину. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. В качестве меры пресечения избрано обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что сотрудница склада в Новосибирске рассказала подробности нападения.