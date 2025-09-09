Прокуратура восстановила права на имуществе пожилой жительнице Новосибирска

В Новосибирской области прокуратура добилась через суд восстановления имущественных прав пенсионерки, ставшей жертвой мошенников.

В рамках надзора за расследованием уголовного дела о мошенничестве сотрудники прокуратуры Коченевского района установили, что 69-летняя местная жительница перевела на счет преступников более 1,8 миллиона рублей, поддавшись их обману.

Было идентифицировано лицо, на чей банковский счет поступили средства. Для защиты интересов потерпевшей прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца счета незаконно полученных денег в пользу пенсионерки.

Суд удовлетворил исковые требования. Выполнение решения суда остается на контроле у надзорного ведомства.

