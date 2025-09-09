Российские вузы подписали 30 соглашений с африканскими странами на Технопроме в Новосибирске

На международном форуме «Технопром-2025» в Новосибирске подписано около 30 соглашений между российскими университетами и африканскими делегациями.

Инициатором сотрудничества выступил Центр народной дипломатии при поддержке группы компаний «Расцветай».

За год работы Консорциума вузов России, созданного при участии НГУ, два университета — Томский государственный и Новосибирский государственный технический — уже начали обучение африканских студентов. Перед приездом в Россию слушатели проходят интенсивные курсы русского языка в Русских домах Центра народной дипломатии, которые действуют в Буркина-Фасо, Нигере и Гвинее. В планах — открытие представительств в Мали, Гане и Ливии.

Важным достижением стало соглашение о запуске пилотного проекта по преподаванию русского языка в школах Буркина-Фасо с октября этого года. Гана также объявила о намерении ввести русский язык в школьную программу и направит 15 абитуриентов на подготовительные курсы в НГТУ.

Сельское хозяйство стало другим ключевым направлением сотрудничества — Министерство сельского хозяйства Буркина-Фасо подписало соглашение о целевой подготовке кадров с Новосибирским государственным аграрным университетом.

