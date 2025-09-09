В 2025 году на поддержку инициатив ТОС по благоустройству Новосибирска выделено более 45 млн рублей

В 2025 году более 45 млн рублей направлено из бюджетов Новосибирской области и города Новосибирска на поддержку инициатив активистов ТОС по развитию городских территории. Как подчеркнул мэр Максим Кудрявцев, эта работа ведётся в рамках концепции «Город без окраин», когда благоустраиваются площадки, пусть и небольшие, во всех районах Новосибирска.

«В этом году мы проводим масштабное благоустройство общественных пространств. Создаём новые зелёные зоны, обновляем газоны во всех районах, высаживаем 10 тысяч деревьев. Большая работа совместно с горожанами проводится по благоустройству. Областное правительство выделяет на эти цели субсидии – мы работаем по принципу софинансирования. Есть возможность и грантовой поддержки. В тесном контакте с активистами ТОСов, общественниками, волонтёрами проводится большая работа для того, чтобы наш город был более привлекательным и комфортным», – отметил сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

В 2024 году Правительством НСО было принято решение о выделении денежных средств на поддержку общественных инициатив ТОСов Новосибирска. В начале 2025 года мэрия объявила конкурс в рамках консолидированного бюджета области и города на поддержку инициатив органов территориального общественного самоуправления по развитию города.

В конкурсе приняло участие 62 проекта, 45 из которых получили финансовую поддержку на 42,105 млн рублей. Максимальная сумма субсидии составила 1 млн рублей. Как подчеркнул заместитель мэра Максим Останин, 30 победителей, а это две трети проектов, предусматривают благоустройство территорий, создание новых уютных уголков рядом с домами. Уже реализовано 18 таких инициатив, в процессе воплощения – 12 проектов.

Кроме этого, ежегодно управлением общественных связей мэрии Новосибирска проводится конкурс муниципальных грантов социально значимых инициатив органов ТОС. В 2025 году в конкурсе в номинации «Благоустройство территорий» принял участие 21 проект, муниципальные гранты получили 9 проектов на общую сумму 3,5 млн рублей. Максимальная сумма гранта – 500 тыс. рублей. Эти средства направлены на благоустройство дворовых территорий микрорайонов, индивидуальной жилой застройки, зон отдыха, спортивных площадок, зелёных зон, формирование доступной городской среды. Яркие примеры проектов ТОС – «Сквер Танкистов», благоустройство сквера в ТОС «Твардовский», мини-парк «Уютный»» в ТОС «На Путевой».

Третий год подряд управление общественных связей поддерживает проект НКО «Городской центр садоводства» по созданию мини-парков на территории ТОСов города. В День соседей активисты ТОС высаживают деревья и кустарники, закладывают основу будущих мини-парков. В 2025 году создано десять мини-парков, высажено 110 саженцев деревьев и кустарников.

«Подходы, которые мы применяем при таком взаимодействии, – это концепция «Город без окраин», когда площадки, пусть и небольшие, но очень важные, нужные, появляются во всех районах Новосибирска равномерно, в том числе в частном секторе. Конечно, большое спасибо активистам за эту огромную совместную работу. В результате мы получаем хороший эффект, который позволяет менять Новосибирск, менять в лучшую сторону», – подытожил мэр Максим Кудрявцев.