В Новосибирске правоохранители задержали курьера с мефедроном

Новосибирец задержан за попытку сбыта крупной партии наркотиков.

В Новосибирске правоохранительные органы задержали 24-летнего местного жителя. Инцидент произошел неподалеку от железнодорожной платформы Плехановская. В ходе личного досмотра у молодого человека был обнаружен сверток, содержащий белый порошок. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество оказалось мефедроном.

По данным следствия, фигурант приобрел значительную партию запрещенных веществ через специализированный интернет-магазин в даркнете. Мужчина планировал организовать их дальнейший сбыт на территории города.

В рамках расследования сотрудники полиции провели обыск вблизи железнодорожных путей, в результате которого было обнаружено и вскрыто 25 тайников с наркотиками. Общий вес изъятого мефедрона составил примерно 50 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о попытке сбыта наркотических средств в крупном размере. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана решением суда. За совершение преступления по данной статье предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

