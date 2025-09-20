В новосибирском лицее "Надежда Сибири" сотрудники ГАИ провели акцию для детей

В новосибирском лицее "Надежда Сибири" прошла акция по безопасности детей-пассажиров.

В лицее № 22 "Надежда Сибири" в Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции совместно с родительским патрулем провели профилактическую акцию "Ребенок – пассажир". Целью мероприятия стало напоминание родителям о важности соблюдения правил перевозки детей в автомобиле.

Инспекторы ГИБДД акцентировали внимание на необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Они подчеркнули, что это обязательное условие для обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья маленьких пассажиров.

