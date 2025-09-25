Под Новосибирском 80 лет назад на пароходе погибли в пожаре фронтовики

25 сентября 1945 года, около 7 утра, на пароходе «Коллективист» произошла страшная трагедия.

Судно, следовавшее из Новосибирска в Камень-на-Оби, загорелось после прохождения села Милованово. На его борту находились демобилизованные фронтовики и дети из детского дома — в основном пассажиры, пересаженные в Ордынском районе со сломавшегося парохода «Обь». Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Пожар вспыхнул стремительно, и всего за 15 минут корабль полностью сгорел, словно факел. Точное число погибших остаётся неизвестным. По словам краеведа Константина Голодяева, возгорание произошло из-за курения и распития спиртных напитков как пассажирами, так и персоналом салона-ресторана. Несмотря на попытки капитана утихомирить гулявших всю ночь демобилизованных, трагедии избежать не удалось.

Меры по тушению пожара практически не принимались. Капитану удалось направить горящее судно к острову, но пламя уже полностью охватило пароход. Очевидцы сравнивали происходящее с фильмом «Титаник»: люди, оказавшиеся в воде, пытались спастись, держась за чемоданы.

Выживших отправили в Камень-на-Оби на пароходе «Ким», а обгоревшие останки «Коллективиста» отбуксировали в Новосибирск. Часть погибших похоронили в селе Антоново, рядом с сельским кладбищем. По словам сотрудника музея, в братской могиле тела сложили в три яруса в грубых деревянных ящиках — около сотни человек, в основном выловленных из реки. Ещё примерно двести человек захоронили на острове, к которому удалось причалить.

Информацию о трагедии засекретили. В официальных источниках писали только о благополучном возвращении фронтовиков, не упоминая ни слова о пожаре. Подробности этой истории долгие годы оставались известны лишь родственникам погибших.