ГИБДД готовит новые штрафы: что изменится в 2026 году?

В 2026 году российским водителям предстоят изменения в системе штрафов ГИБДД.

Новые меры направлены на повышение безопасности на дорогах и улучшение дисциплины участников дорожного движения.

Предполагается, что изменения коснутся размеров штрафов и порядка их применения. Планируется пересмотр наказаний за превышение скорости, непристёгнутый ремень безопасности, использование телефона за рулём, а также за опасное и агрессивное вождение. Эксперты отмечают, что новые меры могут включать более строгие санкции для повторных нарушителей.

ГИБДД подчёркивает, что обновлённая система штрафов создаётся для профилактики аварий и снижения числа ДТП. Помимо этого, ожидается расширение возможностей электронного уведомления и оплаты штрафов, что сделает процесс более удобным для водителей.

Прогнозируемые изменения

На 2026 год рассматриваются дополнительные меры контроля через камеры — фиксация использования телефона без hands-free, езды по обочине, выезда на встречную полосу и отсутствия страховки ОСАГО при проверках. Также возможно ужесточение наказаний за повторные нарушения, опасную манеру вождения и нарушения, связанные с парковкой на тротуарах или безопасностью пешеходов.

В некоторых источниках отмечается возможность корректировки мелких административных штрафов, чтобы снизить нагрузку на водителей и уменьшить бумажную работу для инспекции.

Что ожидает водителей

Штрафы станут выше — нарушение, за которое раньше можно было отделаться небольшой суммой, теперь может обойтись в несколько тысяч рублей.

Усилится роль автоматической фиксации нарушений — камеры и видеонаблюдение будут применяться активнее, что повышает риск получения штрафа без непосредственного участия инспектора.

Для повторных нарушителей предусмотрены более строгие меры ответственности, включая штрафы, лишение прав и другие санкции.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с новыми правилами и соблюдать ПДД — ужесточение штрафов делает нарушения более дорогостоящими и рискованными.