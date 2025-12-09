Как создать свое медиа с нуля? Более 50 студентов узнали ответ на «МЕДИАполигоне»

С 10 ноября по 6 декабря в Сибирском государственном университете геосистем и технологий проходил образовательный проект «МЕДИАполигон». В нем приняли участие более 50 студентов СГУГиТ, НГМУ, НКПИ и СГУПС.

Организаторами выступили сотрудники Центра медиа и коммуникаций СГУГиТ Виктория Липовицкая, Дарья Дмитриева и Артем Усольцев, а также активисты студенческого медиацентра «Медиасфера СГУГиТ». Проект реализован при поддержке Управления по воспитательной работе и молодежной политике.

На лекциях выступали как сотрудники Центра, так и приглашенные эксперты:

- Ирина Катенева – кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики НГПУ;

- Екатерина Гучек – начальник отдела молодежных медиа АПМИ, руководитель форума «МедиаСбор»;

- Марк Шушуников – медиаспециалист аппарата регионального отделения Движения Первых Новосибирской области;

- Евгения Одияк – куратор культурного центра «Этаж», преподаватель НГПУ;

- Евгения Быкова – начальник отдела «Портал» МБУ Центра «Родник», психолог.

Участники изучили основы медиа: от создания контент-плана и работы с текстами до фото- и видеосъемки. Также они узнали о специфике работы медиа в государственных учреждениях и на региональном уровне, познакомились с законодательством в медиасфере.

Итоговой работой для 7 команд стало создание и полное оформление собственных групп ВКонтакте. В финале места распределились следующим образом:

- Гран-при: «Экологи и Артем»

- 1 место: «Бамблбы»

- 2 место: «Аномальные шалуны»

- 3 место: «МедиаМяу»

– «МЕДИАполигон» показал, насколько востребованы медиакомпетенции среди современной молодежи. На проекте не просто учили создавать контент – на нем помогали формировать новое поколение ответственных и грамотных медиасоздателей, способных говорить на актуальные темы ясно и убедительно. Уверена, что этот проект станет для многих участников стартовой площадкой в медиасреде, – поделилась проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности СГУГиТ Наталья Кирилова.