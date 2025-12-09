Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирскую область 9 декабря

Поезд Деда Мороза в этом году сделает в Новосибирской области всего одну остановку — в Карасуке. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Состав прибудет на станцию Карасук-1 9 декабря в 15:55, а отправится в 17:25. Для жителей подготовлена только уличная программа с Дедом Морозом и артистами — она начнётся за 25 минут до прибытия поезда. Посещение вагонов, экскурсии внутри состава и продажа билетов не предусмотрены.

В рамках тура поезд Деда Мороза сделает остановки на шести станциях Западно-Сибирской железной дороги. После Новосибирской области волшебный состав направится в Омск.