Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил ежегодный указ, касающийся привлечения к военным сборам граждан, находящихся в резерве.

Согласно указу главы государства, Генеральный штаб Министерства обороны разрабатывает необходимую директиву, которая направляется в военные комиссариаты субъектов федерации.

В соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным, в 2026 году будут призваны граждане РФ, числящиеся в запасе, для участия в военных сборах.

Документ предписывает призвать в 2026 году запасников для прохождения военных сборов в рядах Вооруженных сил, Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и органах ФСБ.

Правительству Российской Федерации и руководству регионов поручено принять меры для обеспечения призыва граждан на сборы и их проведения. Указ вступает в законную силу с 8 декабря.

Военные сборы для граждан, находящихся в запасе, являются регулярной практикой, направленной на повышение уровня подготовки резервистов. Президент России ежегодно подписывает указ о проведении данных сборов. На основе этого указа мобилизационное управление Минобороны разрабатывает соответствующий документ, который затем рассылается в военкоматы по регионам. Только после этого начинается уведомление граждан, состоящих в запасе, о необходимости явиться на сборы.