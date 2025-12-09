82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 19:27
пробки
5/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 19:27
пробки
5/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 16:48
общество

В Новосибирской области вынесли приговор мужчине за издевательства над беременной

Фото: Freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Коченевский районный суд Новосибирской области приговорил 36-летнего Василия Дмитриева к трём годам условного лишения свободы за систематические издевательства над беременной сожительницей. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Суд установил, что с конца марта по начало декабря 2024 года Дмитриев регулярно причинял физическую и психологическую боль своей сожительнице. Во время ссор он бил женщину по лицу и телу, тянул за волосы, а одним из самых жестоких эпизодов стало погружение её головы в наполненное водой колесо трактора, ограничивающее доступ к кислороду.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Потерпевшая просила не применять строгое наказание. Учитывая эти обстоятельства, суд назначил Дмитриеву 3 года лишения свободы условно.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.