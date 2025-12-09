В Новосибирской области вынесли приговор мужчине за издевательства над беременной

Коченевский районный суд Новосибирской области приговорил 36-летнего Василия Дмитриева к трём годам условного лишения свободы за систематические издевательства над беременной сожительницей. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Суд установил, что с конца марта по начало декабря 2024 года Дмитриев регулярно причинял физическую и психологическую боль своей сожительнице. Во время ссор он бил женщину по лицу и телу, тянул за волосы, а одним из самых жестоких эпизодов стало погружение её головы в наполненное водой колесо трактора, ограничивающее доступ к кислороду.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Потерпевшая просила не применять строгое наказание. Учитывая эти обстоятельства, суд назначил Дмитриеву 3 года лишения свободы условно.