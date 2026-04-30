Государственные награды вручили десяткам новосибирцев в правительстве региона

В правительстве региона состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград. Более 70 жителей Новосибирской области удостоены поощрений Президента РФ, орденов, медалей и почетных званий.

Награды вручили губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

«Вы – золотой фонд Новосибирской области. Мы вами гордимся, вами гордится область, вами гордится страна», – обратился к собравшимся Шимкив.

Травников поблагодарил трудовые коллективы, которые выдвигают своих товарищей, и подчеркнул, что страна возвращается к традиционным ценностям. «Сегодня настоящие герои – это люди, которые каждый день, незаметно, упорно трудятся», – отметил глава региона.

Среди врученных наград – ордена Дружбы, медали ордена «Родительская слава», медали Луки Крымского, нагрудные знаки «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ», а также региональные знаки «За заслуги перед Новосибирской областью», «Будущее Новосибирской области», медали Покрышкина и почетные грамоты.