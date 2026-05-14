Дефицит IT-специалистов сокращается в Новосибирской области

В Новосибирской области сокращается нехватка кадров в цифровой отрасли. Как сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь в ходе форума «Цифровые решения», дефицит IT-специалистов снизился с 2,5 до 1,5 тысячи человек.

По словам главы ведомства, позитивная динамика обусловлена растущей популярностью сферы и более активной работой компаний по поиску и подготовке персонала.

«Мы в конце 2024 года отметили такой крест — произошло снижение количества вакансий на рынке труда и увеличение динамики резюме», — цитирует министра ТАСС.

Сергей Цукарь уточнил, что дефицит продолжает сокращаться и сейчас. Среди причин он выделил макроэкономические тенденции, а также рост интереса выпускников школ к информатике как к предмету для сдачи ЕГЭ. Параллельно год от года увеличиваются контрольные цифры приёма в вузы на профильные направления.

Свой вклад вносит и сам бизнес этого направления, который в последние годы гораздо активнее участвует в подготовке будущих сотрудников, начиная работать со студентами уже с младших курсов. В Новосибирской области совместно с IT-компаниями создано порядка 40 лабораторий для обучения и повышения квалификации специалистов.

Вклад сферы «Информация и связь» в валовой региональный продукт превышает отметку в 4%, что сопоставимо с долями сельского хозяйства и строительства. Этот показатель является одним из самых высоких как в целом по стране, так и в Сибирском федеральном округе. На территории области сегодня работают более трёх тысяч IT-компаний с совокупным оборотом свыше 190 миллиардов рублей по итогам 2024 года, а численность занятых в отрасли составляет порядка 30 тысяч специалистов.