Почти летнее тепло в +26 градусов придёт в Новосибирскую область на выходных

После прохладного начала недели жителей Новосибирской области ожидает потепление. По данным Западно-Сибирского УГМС, к субботе столбики термометров в отдельных районах доберутся до отметки в +26 градусов.

В четверг, 14 мая, погода ещё не порадует особым комфортом: днём воздух прогреется лишь до +6...+11 градусов, а в сопровождении северо-восточного ветра с порывами до 13 метров в секунду местами пройдут небольшие дожди.

Перемены начнутся в пятницу, 15 мая. Ночь ещё сохранит холодный фон – столбики термометров опустятся до -1...-6 градусов, а при облачности задержатся у отметки в +4. Зато дневные часы уже порадуют более ощутимым теплом: от +12 до +17 градусов. Осадков синоптики в этот день не прогнозируют, ветер сменит направление на юго-западное, оставаясь в пределах 2–7 метров в секунду с теми же порывами до 13.

Настоящий температурный скачок придётся на субботу, 16 мая. После ночных +2...+7 градусов, а кое-где и заморозков +4, днём регион окажется во власти тёплых воздушных масс. Основной фон составит +14...+19 градусов, однако местами воздух разогреется до +26. Вместе с теплом вернутся и осадки: ночью ожидаются небольшие дожди, днём они местами усилятся до умеренных. Юго-западный ветер разгонится до 6–11 метров в секунду, а его порывы могут достигать 16.