Группа «Газпром» приступила к полномасштабной добыче нефти на Чонской группе месторождений 

В Восточной Сибири ввели в эксплуатацию производственный комплекс Чонской группы месторождений. На трёх лицензионных участках – Игнялинском, Тымпучиканском и Вакунайском – построено более 150 объектов. Подготовленная нефть поступает на приемно-сдаточный пункт (ПСП) и далее в трубопроводную систему Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). После выхода комплекса на полную мощность в ВСТО будет ежегодно поставляться до 2 млн тонн нефти. Разработкой Чонской группы месторождений занимается «Газпром нефть».

Торжественная церемония открытия нефтяной инфраструктуры прошла с участием председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, главы Якутии Айсена Николаева, председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова и вице-президента «Транснефти» Сергея Андронова.

Запасы чонской нефти долго считались нерентабельными из-за сложного строения пород, в которых она залегает. Чтобы сделать добычу экономически оправданной, была создана цифровая геолого-гидродинамическая модель залежей. С ее помощью удалось подобрать эффективные инструменты для добычи нефти: горизонтальные скважины и многостадийный гидроразрыв пласта.

Кроме того, впервые в российской практике на суше была использована роботизированная буровая установка. Это позволило ускорить работы на треть и обеспечить их высокую безопасность. Все процессы бурения круглосуточно сопровождались из цифрового центра «Газпром нефти» в Тюмени. Всего на стройке работали 2 тысячи строителей, а также специалисты нефтегазовых, цифровых и инженерных профессий со всей России.

Оборудование поставляли российские заводы в виде блочно-модульных конструкций. Такой подход уменьшил площадь застройки и снизил нагрузку на многолетнемёрзлые грунты. В итоге инфраструктуру возвели всего за два года – для подобных проектов это очень короткий срок.

«Газпром» динамично развивает нефтегазовую отрасль на Востоке России. Мы создаем здесь мощные современные предприятия и уникальные объекты. Выходим в новые районы и осваиваем труднодоступные запасы», – заявил на церемонии открытия председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, запуск проекта усиливает позиции компании на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и в целом вносит весомый вклад в укрепление энергетической безопасности и суверенитета России.

Как отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, в успешном решении задачи по освоению запасов чонской нефти помогли передовые инструменты цифрового моделирования, современные технологии добычи, а также синергия с инфраструктурой «Транснефти» и «Сургутнефтегаза». «Созданный производственный комплекс внесет вклад в формирование нового стратегически значимого центра нефтедобычи, позволит нарастить поставки жидких углеводородов на растущие рынки Азии, а также будет способствовать социально-экономическому развитию регионов на Востоке страны», – подчеркнул он.

Глава Якутии Айсен Николаев назвал старт промышленной добычи нефти на Чонской группе месторождений важным событием для энергетической сферы на Востоке России.

«Мы со своей стороны продолжим оказывать всестороннюю поддержку стратегическому партнеру в реализации нефтегазовых проектов на своей территории»,

– добавил он.