Будущих отцов в Новосибирской области обяжут учиться пеленать и купать детей — новые правила Минздрава

В Новосибирской области, как и по всей России, официально утвердили новые правила подготовки будущих родителей. Теперь в школах для беременных, работающих по полису ОМС, к обучению активно привлекают и будущих отцов. Согласно новым методическим рекомендациям Минздрава РФ, мужчинам расскажут не только о том, как поддерживать жену в родах, но и научат пеленать, купать, правильно вакцинировать и ухаживать за новорождённым.

Ведомство разослало в медучреждения единые стандарты психопрофилактической подготовки семей. Главное нововведение — обязательное и активное вовлечение будущих отцов в учебный процесс для формирования у них осознанного отношения к отцовству. Программа полностью оплачивается из средств обязательного медицинского страхования и рассчитана на пять занятий по одному часу: одно — в первом триместре, одно — во втором и три — в третьем. Группы формируют от четырёх до десяти человек. Занятия проводят акушеры-гинекологи, терапевты, педиатры, акушерки, медицинские психологи и социальные работники.

Будущих пап научат правильно вести себя в родильном зале, чтобы оказывать женщине психологическую и физическую поддержку. Кроме того, мужчины получат практические навыки ухода за младенцем: как правильно держать ребёнка на руках, пеленать и купать. Семейные пары познакомят с основами грудного вскармливания, детской вакцинации, правилами перевозки детей в автомобиле и профилактикой несчастных случаев. Специалисты помогут проработать страхи перед родами и снизить тревожность.

В медицинском сообществе инициативу активно поддерживают. Акушер-гинеколог Виктория Шустова подчеркнула, что участие мужчины в обучении заметно снижает общий уровень стресса в семье и помогает женщине чувствовать себя увереннее. Главный врач одной из новосибирских клиник Алексей Черников отметил острую нехватку у молодых пар базовых навыков ухода за детьми, а также массовое влияние недостоверной информации из интернета, которая приводит к необоснованным отказам от естественных родов и вакцинации. Власти рассчитывают, что новые правила заметно улучшат демографическую ситуацию и повысят рождаемость.

В Новосибирской области уже есть позитивный опыт работы с будущими папами. В октябре 2025 года открылась «Школа осознанного родительства» на базе женских консультаций и других медучреждений региона. Занятия вели акушеры-гинекологи, клинические и перинатальные психологи, консультанты по грудному вскармливанию. Программа была рассчитана почти на два месяца и пользовалась спросом у супружеских пар. Теперь, когда стандарты утверждены на федеральном уровне и стали обязательными, такие школы должны появиться во всех женских консультациях региона. Получить направление и записаться в группу будущие родители смогут через своего акушера-гинеколога.

