82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 мая, 14:37
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
23 мая, 14:37
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 13:05
общество

В Новосибирске прошел массовый забег под дождем

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Десятый Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» стартовал в областном центре. Погода внесла свои коррективы — с утра в городе идет дождь. Но это не помешало участникам выйти на старт.

На юбилейный забег зарегистрировались более 5000 человек. Дистанции: 1 километр, 10 километров и 21,1 километра.

Дождь начался утром, как раз к открытию стартового городка в 8:30. Несмотря на это, бегуны не отказались от участия. В 10:00 дан старт дистанции 1 километр — на нее вышли дети и взрослые. Разминку проводили прямо под открытым небом.

В 11:30 стартовала дистанция 10 километров. Лимит прохождения — 1 час 30 минут. К 12:00 организаторы наградили победителей километрового забега.

Забег на 21,1 километра пока не начинался. Он запланирован на более позднее время.

Как проходил забег — в нашем онлайн-репортаже. Мы следим за каждым стартом, финишем и награждением в режиме реального времени. Подробности и хронология событий — по ссылке.

Фото В Новосибирске прошел массовый забег под дождем 2

Фото В Новосибирске прошел массовый забег под дождем 3

Фото В Новосибирске прошел массовый забег под дождем 4

Фото В Новосибирске прошел массовый забег под дождем 5

Фото В Новосибирске прошел массовый забег под дождем 6

Фото В Новосибирске прошел массовый забег под дождем 7

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.