В Новосибирске агроном рассказал, что необходимо сделать на даче в последнюю неделю мая

В Новосибирске агроном Илья Воробьёв рассказал Сиб.фм, какие работы важно провести на даче в последнюю неделю мая. По его словам, главная ошибка садоводов сейчас — спешка с посадками.

Специалист советует в первую очередь проверить укрытия на клубнике и цветущих деревьях. Если ночью ожидаются заморозки до минус 3–5 градусов, растениям нужна дополнительная защита.

В случае отсутствия укрывного материала агроном рекомендует вечером поливать кроны деревьев водой с распылением. Это помогает защитить цветы от холода.

Отдельно специалист предупредил дачников о рисках ранней посадки картофеля. По его словам, почва в регионе пока остаётся слишком холодной.

Вместо посадок агроном советует заняться обработкой сада от тли и долгоносика. Для этого он рекомендует использовать биопрепараты до начала активного цветения деревьев.

Также дачникам напомнили о важности укрывного материала. Днём его можно снимать для проветривания, а ночью снова закрывать растения.

По словам Ильи Воробьёва, холодная погода в Новосибирской области может сохраниться до 5–7 июня. Он отметил, что в сибирских условиях поздняя посадка часто оказывается безопаснее слишком ранней.