16 тысяч одиннадцатиклассников и 38 тысяч девятиклассников: сколько выпускников будут сдавать экзамены в НСО.

В Новосибирской области около 55 тысяч школьников подали заявки на участие в государственной итоговой аттестации в основной период. Данные привели в пресс-службе регионального правительства.

Для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 16 298 одиннадцатиклассников. Для них подготовили 123 пункта приёма экзаменов. Из них 97 основных, 12 организовали в учреждениях уголовно-исполнительной системы, два — в больницах и ещё 12 — на дому. Выпускники имеют право изменить перечень предметов или добавить новые при наличии уважительных причин. Подтвердить их документами необходимо не позднее чем за две недели до экзамена.

ОГЭ в этом году будут сдавать 38 552 девятиклассника. Для них организуют 253 пункта. Среди них 188 основных, 11 — в местах лишения свободы, четыре — в лечебных учреждениях и 50 — на дому. Чтобы получить аттестат, выпускникам 9-х классов нужно сдать четыре экзамена: два обязательных — русский язык и математика — и два предмета по выбору.

Всего к проведению аттестации привлекут 13 288 человек. Они будут задействованы в качестве членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей пунктов, организаторов и технических специалистов.

