Бизнес-Фесты для предпринимателей пройдут в четырех городах Сибири

Сбер в преддверии Дня предпринимателя открыл новый сезон Бизнес-Фестов, которые в этом году пройдут в 26 городах России, включая четыре города на территории присутствия Сибирского банка Сбера.

Первым в Сибири масштабное мероприятие для предпринимателей примет Барнаул, где Бизнес-Фест пройдёт 28 мая на площадке «Титов-Арены». 18 июня фестиваль пройдёт в Кемерово, на «Кузбасс-Арене». Также Бизнес-Фест до конца ноября приедет в Красноярск и Новосибирск.

Главная тема этого года — «Устойчивость бизнеса». Спикеры деловой программы расскажут, как сохранить устойчивость компании, баланс в отношениях с командой и с партнёрами, стабильность в прибыли и в своём окружении.

Среди участников деловой программы — Илья Авербух, Евгений Коган, Игорь Стоянов, Игорь Манн и другие известные предприниматели и эксперты. Вся информация о площадках, спикерах и датах проведения на сайте мероприятия.

Бизнес-Фест длится целый день, за это время участники могут задать вопросы известным предпринимателям, пообщаться со спикерами и разобрать актуальные бизнес-кейсы вместе с экспертами. На каждом фестивале пройдут нетворкинг-сессии для поиска единомышленников, клиентов и партнёров.

На стендах банка партнёры Бизнес-Феста предложат полезные продукты и сервисы, а также помогут подключить нужные опции, расскажут о выгодных предложениях и условиях для устойчивого ведения бизнеса.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Поздравляю всех предпринимателей Сибири с профессиональным праздником! Задача Сбера – поддерживать большое бизнес-сообщество, в том числе организуя масштабные мероприятия с топ-спикерами. Наши Бизнес-Фесты ставят перед собой цель — создавать пространства для диалога по всей стране, помогают отвечать на сложные вопросы, находить единомышленников, чтобы уверенно двигаться к своим целям».