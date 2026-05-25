вчера 19:14
общество

Под Новосибирском пройдут антитеррористические учения с перекрытием улиц

Фото: Сиб.фм / УФСБ России по Новосибирской области
Оперативный штаб Новосибирской области сообщил о проведении антитеррористических учений в Куйбышевском районе. Тренировки запланированы на 26 и 27 мая 2026 года.

Во время учений сотрудники силовых структур, правоохранительных органов и представители власти отработают совместные действия при угрозе теракта. Специалисты проверят готовность служб к чрезвычайным ситуациям.

По сценарию учений участники будут искать и обезвреживать взрывное устройство, задерживать условных террористов, проводить штурм помещений и устранять последствия химического заражения.

27 мая с 9:00 до 14:00 в Куйбышеве введут временные ограничения для транспорта и пешеходов. Ограничения затронут улицы Промышленную и Партизанскую.

Жителей попросили с пониманием отнестись к мероприятиям, соблюдать порядок и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.

Игорь Кириченко
Журналист

