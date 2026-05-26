ФАС призвала нефтяные компании к сдержанности в ценах на бензин

Федеральная антимонопольная служба России направила производителям топлива письмо с рекомендацией строго соблюдать принципы ответственного ценообразования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участников рынка предостерегли от необоснованного повышения стоимости бензина и дизельного топлива. Особый акцент сделан на неприменении зарубежных ценовых индикаторов при расчётах на внутреннем рынке.

В ФАС подчеркнули, что компании, занимающие доминирующее положение, не вправе произвольно завышать цены, иначе это будет расценено как прямое нарушение антимонопольного законодательства. Сейчас служба уже рассматривает 11 дел против игроков рынка нефтепродуктов. Кроме того, производителям рекомендовано донести эту позицию до собственных дистрибьюторов, чтобы принципы сдержанного ценообразования соблюдались на всех этапах реализации продукции.