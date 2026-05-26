сегодня 11:00
общество

Помогали с контрактом, а сами обкрадывали: в Новосибирске завершили расследование дела о хищениях

В Новосибирске завершили расследование дела о хищении денег с банковских карт. Трое жителей Искитима в возрасте от 22 до 31 года обвиняются в том, что похищали средства у контрактников спецоперации.

По версии следствия, злоумышленники искали людей без определённого места жительства и ведущих асоциальный образ жизни. Они уговаривали их заключить контракт на службу в зоне СВО, обещая помощь. Под видом содействия в оформлении документов аферисты получали доступ к банковским картам и забирали поступавшие на них деньги.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции Октябрьского и Заельцовского отделов УМВД по Новосибирску. Установлена причастность фигурантов к пяти эпизодам преступной деятельности. Общая сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что СК проверит дело о нападении с трубой на участника СВО в Новосибирской области.

Кристина Уколова
Журналист

