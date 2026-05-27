В Новосибирске пассажиры выпали из автобуса во время движения

В Новосибирске утром 27 мая из автобуса № 29 во время движения выпали два пассажира. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел возле остановки «Клуб имени Чехова» рядом с домом № 52 на улице Титова. По предварительной информации, водитель начал движение и не закрыл двери салона.

В результате на проезжую часть выпали семилетний мальчик и 41-летний мужчина. Оба получили травмы.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.