В Новосибирске ученые начнут производить реагенты и тест-системы

В Новосибирске в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН начали подготовку к запуску площадки для производства диагностических систем и реагентов.

Открытие планируется на лето 2024 года. Эта инициатива направлена на ускорение процесса внедрения научных разработок в практику.

По словам директора института ИХБФМ СО РАН Владимира Коваля, производство на площадке начнется уже в августе. Институт также зарегистрировал торговую марку «Сделано в ИХБФМ СО РАН», что, по мнению специалистов, значительно ускорит внедрение научных разработок в практику.

Стоимость сертификации площадки оценивается примерно в 3 миллиона рублей. Для производства институт выделил специально оборудованный лабораторно-технологический корпус с системами циркуляции чистой воды и фильтрованным воздухом.

На площадке также планируется запустить производство разработанных в институте тест-систем для скрининга и диагностики онкологических и респираторных заболеваний, а также синтез различных типов нуклеиновых кислот и производство наборов для выделения нуклеиновых кислот для биотехнологических компаний, клинических и научных лабораторий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ученые предложили новую модель распределения мест в вузах.