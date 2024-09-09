15 лет назад в Новосибирске пропала Ирина Сафронова: до сих пор нет никаких зацепок

В сентябре 2009 года в Новосибирске пропала 28-летняя Ирина Сафронова. На данный момент ей было бы 43 года.

По информации правоохранительных органов, до сих пор не удалось найти значительных улик, которые могли бы прояснить ситуацию.

Напомним, что 9 сентября 2009 года Ирина вернулась домой после посещения кинотеатра «Победа», где она была на кинопоказе фильма «Бесславные ублюдки» вместе с Александром Скурихиным. Он проводил её до дома на улице Демакова, 1, и стал последним, кто видел её. Позднее он был признан главным подозреваемым по делу.

Той же ночью ключи от квартиры Ирины были найдены на полу в лифте соседкой, которая разместила объявление о находке. Ирина проживала с сыном и братом, её супруг в то время жил в Москве. Поиски девушки начались 10 сентября, были расклеены листовки по городу. Александра Скурихина проверили на детекторе лжи, который показал его невиновность.

Расследование в других направлениях результатов не дало. Дело было приостановлено.

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