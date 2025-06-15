Фестиваль вопреки стихии: второй день «Черники» прошел под проливным дождем

Второй день фестиваля "Черника Music" в новосибирском парке "Арена" прошел под проливным дождем, что не помешало артистам и публике создать по-настоящему горячую атмосферу.

На сцене выступили Jakone & Kiliana, Bakhtin, GSPD, Dead Blonde, Хаски, Rock Privet и Macan, причем особенно интенсивный ливень сопровождал выступления GSPD и Dead Blonde.

Несмотря на непогоду, большинство зрителей оставались под зонтами, хотя нашлись и те, кто, сбросив футболки, ринулся в слэм, демонстрируя настоящую преданность музыке. Дождь лишь добавил драйва происходящему, превратив концерт в незабываемое шоу стихий и звуков.

Ранее сообщалось, что Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена».