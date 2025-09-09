Омская вокалистка покорила жюри фестиваля Эмира Кустурицы в Сербии

С 4 по 6 сентября в Сербии прошел 12-й музыкальный фестиваль Kustendorf CLASSIC. Этнографическая деревня Дрвенград, созданная режиссером Эмиром Кустурицей, вновь приняла музыкантов из Сербии, России и Беларуси. Она стала площадкой для выступлений и неформального общения талантливой молодежи.

В этом году в число 13 российских участников фестиваля вошли две омички: скрипачка Ефросинья Черкина и вокалистка Мария Тыкманова. Исполнив «Колыбельную» Римского-Корсакова и белорусскую польку, Мария удостоилась спецприза жюри.

«Я никогда не участвовала в таком масштабном конкурсе, поэтому решила попробовать. Хотела проверить свои силы, ведь участников было довольно много. Когда я увидела свою фамилию в списке финалистов отборочного этапа, не поверила глазам и перечитывала несколько раз. Убедившись, что это действительно я, испытала невероятную радость! После возвращения из Сербии планирую активно участвовать в конкурсах и поступать в высшее учебное заведение. Мечтаю стать оперной певицей — в будущем вижу себя человеком, который идет в ногу с музыкой», — поделилась участница фестиваля Мария Тыкманова.

Участие музыкантов в Kustendorf CLASSIC стало возможным благодаря поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Начальник департамента коммуникаций компании Александр Дыбаль отметил, что Kustendorf CLASSIC – это не просто фестиваль, а праздник музыки и неформального общения.

«Самый ценный приз, который увезут с собой ребята из деревни Эмира Кустурицы, – это яркие эмоции и дружеские связи», — добавил он.

Программа фестиваля была насыщена концертами не только молодых музыкантов, но и признанных мастеров. Кульминацией стало выступление восходящей звезды оперной сцены Василисы Бержанской. Гостей также радовали выступления скрипача-виртуоза Уроша Адамовича и пианистки Евы Геворгян. Лекции музыковеда Ярослава Тимофеева и дирижера Сергея Смбатяна дополнили фестивальную программу.

Конкурс молодых музыкантов стал одним из центральных событий Kustendorf CLASSIC. В состав жюри под председательством главного дирижера Ленинградской государственной областной филармонии Михаила Голикова вошли декан Академии искусств Нови-Сада (Сербия) Зоран Краишник и профессор фортепиано и камерной музыки в Консерватории CRD d’Arcueil-Cachan (Франция) Душана Кнежевич.

«Для молодых людей, которые приезжают сюда, это такая площадка, где можно показать свой талант и провести параллель с другими исполнителями, кто играет здесь. И очень важно, чтобы у нас на фестивале всегда были самые лучшие артисты мира!» – отметил режиссер и основатель фестиваля Эмир Кустурица.