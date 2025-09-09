Стало известно, кому в Новосибирске добавят к пенсии более 10 тысяч с октября

С октября в России ожидается автоматическое повышение пенсий для граждан, достигнувших 80-летнего возраста.

Как пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, это касается тех, кто отметил свой юбилей в сентябре.

Прибавка будет состоять из двух компонентов: фиксированной выплаты, которая удваивается для пенсионеров старше 80 лет и составляет 8,9 тысячи рублей, и надбавки за уход в размере 1,3 тысячи рублей. В итоге, общая прибавка составит 10,2 тысячи рублей и начнет автоматически начисляться с октября.

Например, если страховая пенсия пенсионера составляет 37 тысяч рублей, то после перерасчета его доход превысит 47 тысяч рублей, что означает увеличение более чем на 27%.

Важно отметить, что пенсионерам или их родственникам не потребуется собирать документы или подавать заявления — повышение произойдет автоматически, так как все данные уже есть в Социальном фонде. Это упрощает процесс и минимизирует стресс для пожилых людей.