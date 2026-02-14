Новосибирские ученые обсудят на английском проблемы лазеров в физике

В Новосибирске в конце августа 2026 года состоится десятый международный симпозиум «Современные проблемы лазерной физики».
Информация размещена на официальном сайте Сибирское отделение РАН.
Как отмечают организаторы, конференция MPLP-2026 нацелена на демонстрацию актуальных достижений в области лазерной физики и её практических применений. Также форум призван объединить исследователей из разных стран для развития научного сотрудничества. В программе предусмотрена Школа молодых учёных.
Организаторами симпозиума выступят Новосибирский государственный университет и Институт лазерной физики СО РАН