сегодня 18:40
наука

Новосибирские ученые обсудят на английском проблемы лазеров в физике

Фото: Сиб.фм / Пресс-служба ТНЦ СО РАН
В Новосибирске в конце августа 2026 года состоится десятый международный симпозиум «Современные проблемы лазерной физики».

Информация размещена на официальном сайте Сибирское отделение РАН.

Как отмечают организаторы, конференция MPLP-2026 нацелена на демонстрацию актуальных достижений в области лазерной физики и её практических применений. Также форум призван объединить исследователей из разных стран для развития научного сотрудничества. В программе предусмотрена Школа молодых учёных.

Организаторами симпозиума выступят Новосибирский государственный университет и Институт лазерной физики СО РАН

Игорь Кириченко
Журналист

