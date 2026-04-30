Пожизненное клеймо должника: долги по алиментам могут лишить срока давности

Инициатива, по которой взыскание долгов по алиментам могут сделать пожизненным, активно обсуждается в России.

Если документ будет принят, долги на содержание детей станут «вечными», и их нельзя будет списать даже после достижения ребенком совершеннолетия. Однако эксперты предупреждают, что попытка превратить обязательства в пожизненное бремя может спровоцировать правовой тупик и лишь загнать должников в «серую» зону экономики.

Системный кризис вместо эффективного сбора

В настоящее время ситуация с выплатами в стране близка к критической. По данным руководителя Общественного центра «Иван Чай» Элины Жгутовой, общая сумма невыплаченных алиментов уже превысила астрономическую отметку в 200 миллиардов рублей. По мнению специалистов, внедрение карательных мер без реформирования самих механизмов взыскания — это попытка «тушить пожар бензином». Основные проблемы кроются не в мягкости законов, а в системных факторах. Сюда они относят низкую платежеспособность: у многих плательщиков нет стабильного дохода и средств для выплат, сбои в межведомственном взаимодействии и неэффективность службы судебных приставов и межличностные конфликты, когда уклонение от уплаты алиментов – это следствие споров между родителями о доступе к детям.

Ловушка «безнадежной астрономии»

По мнению некоторых экспертов, если документ будет принят, то может возникнуть безнадежная задолженность, а плательщика превратится в социального изгоя. вместо этого эксперты предлагают оздоровить экономику, чтобы создать условия для стабильного заработка родителей, внедрить механизмы, когда алименты от государства могли бы стать временным выходом.

Что значит отмена срока давности?

Задолженность будет числиться за человеком до полной выплаты, вне зависимости от его возраста или возраста ребенка.

Общественные деятели настаивают: целью законодательства должно быть благополучие ребенка, а не желание «содрать три шкуры» с родителя, лишая его шанса на нормальную жизнь.