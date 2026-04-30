Авито Работа выявила устойчивый дефицит рабочих кадров на фоне роста общей конкуренции на рынке труда

Авито Работа представила дайджест рынка труда за первый квартал 2026 года, подготовленный совместно с Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ.

За три года конкуренция среди соискателей выросла почти вдвое: с семи до тринадцати кандидатов на работодателя, что указывает на смещение баланса в сторону компаний. Однако в сегменте рабочих профессий сохраняется устойчивая нехватка кадров.

Эксперты проанализировали, какие специалисты наиболее востребованы и почему дефицит «синих воротничков» не снижается. Медиана по рынку — около пятнадцати соискателей на вакансию, но для рабочих специальностей показатели существенно ниже.

Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, отметил, что наиболее острый дефицит наблюдается в технических и производственных профессиях, где на одну вакансию приходится от трёх до пяти кандидатов, включая слесарей КИПиА, токарей, фрезеровщиков, сварщиков и электриков.

Сложная ситуация сохраняется на Дальнем Востоке и Северном Кавказе из-за демографического оттока и низкой трудовой мобильности. Портрет соискателя остаётся преимущественно мужским: семьдесят четыре процента кандидатов — мужчины, при этом в строительстве около трети составляют молодые специалисты до двадцати четырёх лет. Основной источник кадров — система среднего профобразования: шестьдесят восемь процентов рабочих имеют диплом СПО, однако лишь пятьдесят пять процентов выпускников трудоустраиваются по профилю, остальные уходят в торговлю или административные роли. Доля технического профиля в выпуске СПО снизилась с пятидесяти до сорока четырёх процентов за 2018–2024 годы.

На выбор кандидатов влияют гибкие условия: сменный график привлекает в два с половиной раза больше откликов, а посуточная оплата — в четыре-двенадцать раз чаще месячной. Среди бенефитов востребованы ДМС, питание и транспорт, но их предлагают лишь десять-двадцать пять процентов работодателей. Зарплаты растут избирательно: медианные предложения для сварщиков достигли ста семидесяти девяти тысяч рублей, для операторов станков — ста двадцати семи тысяч, для механиков — ста трёх тысяч. При этом рынок не всегда компенсирует дефицит ростом доходов, что усиливает структурный дисбаланс.