82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 мая, 23:15
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
02 мая, 23:15
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
30.04.2026 17:04
общество

Федеральные банки поддержали программу НИУ ВШЭ

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
Подпишитесь на Telegram-канал

Банк ВТБ наряду с Альфа-Банком, Мосбиржей и Сбером, при экспертной поддержке Банка России, выступит партнером магистерской программы «Бизнес-аналитика и цифровые решения в финансах» по направлению «Бизнес-информатика», которую запускает Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ. Обучение стартует в сентябре 2026 года.

Ключевая особенность программы — глубокая вовлеченность бизнеса в образовательный процесс. Эксперты банков, Московской биржи и регулятора вместе с преподавателями ВШБ ВШЭ будут вести лекции и семинары, курировать проектную и научно-исследовательскую работу, а также предлагать темы выпускных квалификационных работ (ВКР) на основе реальных задач отрасли. Представители компаний войдут в состав приемной комиссии и комиссий по защите ВКР.

Магистратура рассчитана на выпускников бакалавриата и специалитета с сильной подготовкой в области математики, информатики, статистики и программирования. Ключевая цель — подготовить квалифицированных специалистов, способных решать комплексные аналитические задачи для цифровой трансформации финансового сектора.

Подробная информация о программе «Бизнес-аналитика и цифровые решения в финансах» доступна на сайте НИУ ВШЭ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.