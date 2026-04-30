82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 мая, 23:20
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
02 мая, 23:20
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
30.04.2026 19:50
общество

Новосибирских школьников перестанут досматривать перед ЕГЭ

Фото: freepik / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Рособрнадзор выпустил новые методические рекомендации для проведения экзаменов. Согласно документу, охрана и организаторы не имеют права прикасаться к выпускникам и их личным вещам, а также проводить ручной досмотр.

Теперь вся процедура строится на добровольном согласии. Если металлоискатель сработал, сотрудника просят добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в камеру хранения или сопровождающему. В случае отказа школьник не допускается до экзамена, комиссия составляет акт.

Сдать предмет в резервные дни можно будет только по специальному решению председателя комиссии.

Ранее Сиб.фм писал о запрещенных предметах на ЕГЭ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Тимур Панкратов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.