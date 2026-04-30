Новосибирских школьников перестанут досматривать перед ЕГЭ

Рособрнадзор выпустил новые методические рекомендации для проведения экзаменов. Согласно документу, охрана и организаторы не имеют права прикасаться к выпускникам и их личным вещам, а также проводить ручной досмотр.

Теперь вся процедура строится на добровольном согласии. Если металлоискатель сработал, сотрудника просят добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в камеру хранения или сопровождающему. В случае отказа школьник не допускается до экзамена, комиссия составляет акт.

Сдать предмет в резервные дни можно будет только по специальному решению председателя комиссии.

