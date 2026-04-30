В Новосибирской области опровергли слухи о новых штрафах для водителей в мае

В Новосибирской области не планируется вводить дополнительные штрафы для автомобилистов с 1 мая. Об этом заявили в региональном управлении МВД, комментируя сообщения в медиа о якобы грядущих изменениях ПДД.

В ведомстве подчеркнули: распространяемая информация о новых требованиях к водителям, включая возможное ужесточение ответственности вплоть до лишения прав, официального подтверждения не имеет.

В полиции отметили, что подобные фейковые сообщения периодически появляются в интернете. Граждан и журналистов призвали проверять данные только в официальных источниках и обращаться за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.