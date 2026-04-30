Выселят из квартиры? С июня в России будут аннулировать прописку по новым правилам

МВД России планирует упростить процедуру снятия граждан с регистрационного учёта в случаях фиктивной прописки. Речь идёт о ситуациях, когда регистрация оформляется без намерения проживания, с использованием поддельных документов или недостоверных данных.

Как пояснила юрист по недвижимости Елена Кульпина, в таких случаях регистрация будет признаваться фиктивной. При этом обычные ситуации, когда человек зарегистрирован в одном городе, а работает в другом и оформляет временное пребывание, под новые меры не подпадают.

Речь идёт прежде всего о так называемых «резиновых квартирах», где на одной жилплощади формально числятся десятки человек. Если будет установлено, что регистрация оформлена за деньги и без фактического проживания, это станет основанием для её аннулирования.

Снять гражданина с учёта смогут после вынесения процессуального решения — например, вступившего в силу приговора суда, постановления или иного документа, подтверждающего нарушение. Перед этим правоохранительным органам необходимо доказать фиктивный характер регистрации.

Инициатива направлена на борьбу с незаконными схемами регистрации и усиление контроля в миграционной сфере.