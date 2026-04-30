Жителя Нововсибирска будут судить за истязание и смерть по неосторожности

Следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Новосибирска. Мужчина обвиняется по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч.1 ст.117 УК РФ (истязание).

По данным следствия, в 2025 году фигурант систематически наносил побои своей 46-летней сожительнице в квартире в Ленинском районе, причиняя ей физические и психические страдания. В октябре пострадавшую госпитализировали, но через несколько месяцев она скончалась, несмотря на помощь врачей.

Обвиняемый задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.