82.76% -1.2
сегодня
02 мая, 23:28
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
30.04.2026 20:30
проиcшествия

Жителя Нововсибирска будут судить за истязание и смерть по неосторожности

Фото: freepik / опубликовано на Сиб.фм
Следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Новосибирска. Мужчина обвиняется по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч.1 ст.117 УК РФ (истязание).

По данным следствия, в 2025 году фигурант систематически наносил побои своей 46-летней сожительнице в квартире в Ленинском районе, причиняя ей физические и психические страдания. В октябре пострадавшую госпитализировали, но через несколько месяцев она скончалась, несмотря на помощь врачей.

Обвиняемый задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Тимур Панкратов
Журналист

