вчера 23:00
общество

Нейросеть показала, каким будет Искитим через 1000 лет

Фото: Весь Искитим (ИИ) / опубликовано на Сиб.фм
Портал «Весь Искитим» с помощью искусственного интеллекта создал серию изображений, на которых показал, каким промышленный город может стать через 1000 лет. Нейросеть представила два сценария — авторы выбрали лучший, но показали оба.

На футуристических кадрах — здания администрации, вокзала, ЦУМа, вид на реку Койниху. В «улучшенной» версии в Искитиме появляются благоустроенный пляж, обновлённые тротуары и привокзальная площадь. В микрорайоне Ложок достраивается новая газовая котельная, в городе — воздушные пешеходные переходы, футуристические транспортные тоннели и светящиеся баннеры. Частный сектор преображается до неузнаваемости.

Первоначально нейросеть генерировала мрачные постапокалиптические виды, но затем выдала более светлый вариант будущего. По мнению авторов проекта, ИИ «заметно изменил город в лучшую сторону».

Тимур Панкратов
Журналист

