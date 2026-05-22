сегодня 18:00
общество

В Новосибирске завершили укладку нового асфальта на улице Солидарности

Фото: Сиб.фм / Magnific
В Калининском районе Новосибирска завершили основные работы по обновлению асфальта на улице Солидарности.

Новый слой покрытия уложили на участке длиной около 800 метров — от железнодорожного переезда до улицы Лейтенанта Амосова. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Сейчас подрядчику осталось выполнить финальный этап работ. Специалисты должны выровнять колодцы под уровень проезжей части.

По словам главы города, дорожный ремонт сейчас одновременно идет на десяти объектах. В Новосибирске уже уложили около 140 тысяч квадратных метров нового покрытия.

Всего в 2026 году власти планируют отремонтировать 38 километров городских дорог.

Игорь Кириченко
Журналист

