В Новосибирске завершили укладку нового асфальта на улице Солидарности

В Калининском районе Новосибирска завершили основные работы по обновлению асфальта на улице Солидарности.

Новый слой покрытия уложили на участке длиной около 800 метров — от железнодорожного переезда до улицы Лейтенанта Амосова. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Сейчас подрядчику осталось выполнить финальный этап работ. Специалисты должны выровнять колодцы под уровень проезжей части.

По словам главы города, дорожный ремонт сейчас одновременно идет на десяти объектах. В Новосибирске уже уложили около 140 тысяч квадратных метров нового покрытия.

Всего в 2026 году власти планируют отремонтировать 38 километров городских дорог.