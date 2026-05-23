Берег 1-й Ельцовки обвалился и перекрыл русло — мэрия Новосибирска принимает срочные меры

В Заельцовском районе Новосибирска объявили режим повышенной готовности. Причиной стало обрушение берега реки 1-я Ельцовка, сообщается в постановлении мэрии.

Из-за размыва грунта произошло частичное перекрытие русла в районе дома №25 по улице Кавалерийской. В администрации пояснили, что особый режим ввели для оперативного принятия мер по ликвидации последствий происшествия.

Городскому департаменту дорожно-благоустроительного комплекса поручили разработать решение по укреплению сползающего грунта и его стабилизации. Кроме того, необходимо обеспечить бесперебойную работу канализации, которая отводит воду из места обрушения. Восстановление русла реки возложили на администрацию Центрального округа.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском река Власиха вышла из берегов.