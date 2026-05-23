82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 мая, 14:35
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
23 мая, 14:35
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 10:55
общество

Берег 1-й Ельцовки обвалился и перекрыл русло — мэрия Новосибирска принимает срочные меры

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

В Заельцовском районе Новосибирска объявили режим повышенной готовности. Причиной стало обрушение берега реки 1-я Ельцовка, сообщается в постановлении мэрии.

Из-за размыва грунта произошло частичное перекрытие русла в районе дома №25 по улице Кавалерийской. В администрации пояснили, что особый режим ввели для оперативного принятия мер по ликвидации последствий происшествия.

Городскому департаменту дорожно-благоустроительного комплекса поручили разработать решение по укреплению сползающего грунта и его стабилизации. Кроме того, необходимо обеспечить бесперебойную работу канализации, которая отводит воду из места обрушения. Восстановление русла реки возложили на администрацию Центрального округа.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском река Власиха вышла из берегов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.