Более 700 студентов в Новосибирской области обучились управлению дронами

В Новосибирской области более 700 студентов прошли обучение по управлению беспилотниками. Подготовка стала частью фестиваля «Новая высота», который стартовал 21 мая в новосибирском Экспоцентре.

Перед началом занятий обучение прошли 111 преподавателей из 65 колледжей и техникумов региона. После этого они начали готовить студентов по направлениям, связанным с беспилотными авиационными системами.

Во время фестиваля участники соревновались в сборке и настройке дронов. Также студенты демонстрировали навыки пилотирования и управления беспилотниками в специальных симуляторах.

Заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова заявила, что проект стал частью системной подготовки кадров для отрасли беспилотных технологий.

По её словам, беспилотные системы всё активнее применяются в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, логистике, нефтегазовой сфере и работе экстренных служб.