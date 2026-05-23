вчера 18:00
общество

Пожарные потушили частный дом под Новосибирском за шесть минут

Фото: Сиб.фм / ГУ МЧС России по НСО
В Карасукском районе Новосибирской области произошёл пожар в частном доме. Сообщение о возгорании поступило спасателям днём 22 мая.

Сотрудники МЧС прибыли на место всего через четыре минуты после вызова. К этому времени огонь уже охватил крышу здания.

Пожарные сразу начали тушение. Открытое горение удалось ликвидировать за шесть минут.

В результате пожара пострадали крыша дома и веранда. Огонь повредил около 30 квадратных метров.

По данным регионального управления МЧС, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работали восемь сотрудников спасательной службы и две единицы техники.

В МЧС напомнили жителям о правилах пожарной безопасности. Спасатели советуют не перегружать электросеть, не использовать открытый огонь в доме и отключать электроприборы перед уходом и сном. Также специалисты рекомендуют установить пожарный извещатель и держать дома огнетушитель.

Игорь Кириченко
Журналист

