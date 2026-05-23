Сахар в Новосибирской области подорожал с 69 до 72 рублей с начала года

Новосибирскстат опубликовал данные о динамике цен на сахар-песок в регионе. В мае 2026 года килограмм продукта в среднем стоил 72 рубля. Для сравнения: в январе этого же года цена была ниже — 69 рублей за килограмм.

Пик стоимости пришёлся на 2022 год, когда сахар подорожал до 87 рублей. После этого продукт постепенно дешевел. В мае 2023 года цена опустилась до 71 рубля за килограмм и с тех пор держится примерно на этом уровне.

Январское снижение до 69 рублей оказалось временным — уже к маю стоимость вернулась к показателям 2024 и 2025 годов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области за февраль подешевел сахар, но подорожали услуги.