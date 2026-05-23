вчера 21:00
общество

В Новосибирск на выходных придут дожди и ветер

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
В ближайшие выходные в Новосибирске ожидается прохладная и ветреная погода с дождями. По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, температура в городе не превысит +11 градусов.

В субботу, 23 мая, в городе будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, днём пройдут дожди. Температура ночью составит +1...+3 градуса, днём — +9...+11 градусов. Ветер будет юго-западным, местами порывы достигнут 17 м/с.

В воскресенье, 24 мая, осадки сохранятся. Дождь ожидается как ночью, так и днём. Температура ночью составит +4...+6 градусов, днём — +9...+11 градусов. Ветер сменится на северный и усилится порывами до 16 м/с.

Уже в понедельник, 25 мая, погода заметно изменится. Осадков практически не ожидается. Ночью температура составит +2...+4 градуса, днём воздух прогреется до +17...+19 градусов. Ветер будет южным, умеренным.

Игорь Кириченко
Журналист

