В Новосибирске агроном предупредил об опасности ранних посадок

В Новосибирске агроном Илья Воробьёв рассказал о рисках ранних посадок в условиях холодной весны. Он отметил, что погодные условия в конце мая остаются нестабильными.

По его словам, май 2026 года в регионе сопровождается ночными заморозками до минус 5 градусов. Днём при этом сохраняется солнечная погода. Такая разница температур создаёт угрозу для растений.

Специалист заявил, что высаживать картофель, томаты и перец в открытый грунт пока рано. Он подчеркнул, что почва ещё не прогрелась до нужного уровня.

Для картофеля оптимальные сроки посадки он назвал конец мая. Речь идёт о периоде после 25–27 числа. Более ранняя посадка, по его словам, может привести к гибели клубней или слабым всходам.

Агроном также отметил, что ориентироваться на народные приметы в этом году не стоит. Например, цветение черёмухи не отражает реальное состояние почвы.

Томаты и перец, по его рекомендациям, можно высаживать только в начале июня. При этом растения требуют дополнительного укрытия.

В теплицах посадка возможна раньше. Однако даже там необходима защита от ночного холода. Специалист советует использовать укрывной материал и следить за температурой почвы и воздуха.