В Новосибирске рассказали, как самозанятым получать пенсию в 50 тысяч рублей

Самозанятые граждане в России могут рассчитывать на пенсию свыше 50 тысяч рублей, если будут делать максимальные добровольные взносы в Социальный фонд России. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с ТАСС.

По его словам, для достижения такого уровня выплат необходимо в течение 30 лет ежегодно перечислять максимальный добровольный взнос. Сейчас он составляет 572 204 рубля в год.

В этом случае, отметил эксперт, размер ежемесячной пенсии может достигать 50 593 рублей.

При минимальных добровольных взносах ситуация будет иной. Если ежегодно платить около 71,7 тысячи рублей, будущая пенсия составит примерно 14,4 тысячи рублей в месяц.

Эксперт подчеркнул, что итоговый размер выплат напрямую зависит от выбранного уровня участия в пенсионной системе и длительности страхового стажа.